Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çocuk giyim ürününün yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 12:51, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 12:45
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Doffbi markalı bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.