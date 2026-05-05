Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 13:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 13:30
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
Mahkeme, Yıldızhan'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Duruşma tarihi belli oldu
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi