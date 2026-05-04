Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
SAHA 2026 bugün başlıyor
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Kırşehirliler Vakfı Başkan Adayı Mahbup Torun: Seçimin Kaybedeni Olmayacak

Kırşehirliler Vakfı Genel Başkan Adayı Mahbup Torun, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Torun, "Kazanan kardeşlik ve Kırşehir olacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 13:20, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 13:28
Kırşehirliler Vakfı Genel Başkan Adayı Mahbup Torun, vakfın seçimli genel kurul sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamanlı olduğunu ve memleketiyle bağını hiç koparmadığını belirten Torun, seçim sürecinde ayrışma değil, birlik ve dayanışmanın ön planda olacağını ifade etti.

Seçimde kaybedenin olmayacağını dile getiren Torun, "Hemşerilerimizi daha güçlü bir şekilde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yenilenmiş ve güçlü bir kadroyla hizmet edeceğiz. Kırşehir ile Ankara arasında gönül köprüsü kuracağız" dedi. Vakfın hizmet alanını genişletmeyi amaçladıklarını belirten Torun, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırılacağını vurguladı.

Kırşehirli Öğrencilere Burs Desteği Artacak

Projelerinde eğitime ayrı bir başlık açtıklarını ifade eden Torun, özellikle üniversite öğrencilerine verilen burs sayısının artırılacağını söyledi. Torun, "Gençlerimizin eğitim yolculuğunda daha güçlü desteklenmesi önceliğimiz olacak. Hem Kırşehir'de hem de şehir dışında okuyan daha fazla öğrencimize ulaşacağız" diye konuştu.

Kazanan Kardeşlik ve Kırşehir Olacak

Seçime birden fazla adayla girildiğini hatırlatan Torun, sonuç ne olursa olsun kazananın Kırşehir olacağını belirtti. Vakfın kapılarının herkese açık olacağını ifade eden Torun, "İhtiyaç duyan tüm hemşerilerimiz vakfımızın imkanlarından ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

Sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Torun; Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçeleriyle güçlü iletişim kurulacağını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırılacağını dile getirdi.

Kırşehir'in Tanıtımı İçin Özel Projeler

Kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımına önem vereceklerini ifade eden Torun, Kaman cevizi ve Mucur köftesi başta olmak üzere yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Bu projelerle hem ekonomik katkı sağlanması hem de kültürel mirasın korunması hedefleniyor.

Kırşehir'in "Ahiler Şehri" ve "Ozanlar Diyarı" kimliğine dikkat çeken Torun, Neşet Ertaş'ın "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü hatırlatarak birlik mesajı verdi. Ahi Evran'ın ahilik anlayışı ve Cacabey'in ilim mirasının rehber alınacağını da sözlerine ekledi.

Kırşehir ile Ankara Arasında Güçlü Bağ Kurulacak

Göreve gelmeleri halinde Kırşehir ile Ankara arasındaki bağları daha da güçlendireceklerini belirten Torun, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir iletişim ağı kurulacağını ifade etti.

Torun, açıklamasının sonunda Kırşehirliler Vakfı mevcut Başkanı Tuncay Tekay'a teşekkür ederek, hizmet bayrağını daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını söyledi.

