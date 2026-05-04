Kırşehirliler Vakfı Başkan Adayı Mahbup Torun: Seçimin Kaybedeni Olmayacak

Kırşehirliler Vakfı Genel Başkan Adayı Mahbup Torun, vakfın seçimli genel kurul sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamanlı olduğunu ve memleketiyle bağını hiç koparmadığını belirten Torun, seçim sürecinde ayrışma değil, birlik ve dayanışmanın ön planda olacağını ifade etti.

Seçimde kaybedenin olmayacağını dile getiren Torun, "Hemşerilerimizi daha güçlü bir şekilde bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yenilenmiş ve güçlü bir kadroyla hizmet edeceğiz. Kırşehir ile Ankara arasında gönül köprüsü kuracağız" dedi. Vakfın hizmet alanını genişletmeyi amaçladıklarını belirten Torun, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırılacağını vurguladı.

Kırşehirli Öğrencilere Burs Desteği Artacak

Projelerinde eğitime ayrı bir başlık açtıklarını ifade eden Torun, özellikle üniversite öğrencilerine verilen burs sayısının artırılacağını söyledi. Torun, "Gençlerimizin eğitim yolculuğunda daha güçlü desteklenmesi önceliğimiz olacak. Hem Kırşehir'de hem de şehir dışında okuyan daha fazla öğrencimize ulaşacağız" diye konuştu.

Kazanan Kardeşlik ve Kırşehir Olacak

Seçime birden fazla adayla girildiğini hatırlatan Torun, sonuç ne olursa olsun kazananın Kırşehir olacağını belirtti. Vakfın kapılarının herkese açık olacağını ifade eden Torun, "İhtiyaç duyan tüm hemşerilerimiz vakfımızın imkanlarından ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

Sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirten Torun; Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçeleriyle güçlü iletişim kurulacağını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırılacağını dile getirdi.

Kırşehir'in Tanıtımı İçin Özel Projeler

Kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımına önem vereceklerini ifade eden Torun, Kaman cevizi ve Mucur köftesi başta olmak üzere yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Bu projelerle hem ekonomik katkı sağlanması hem de kültürel mirasın korunması hedefleniyor.

Kırşehir'in "Ahiler Şehri" ve "Ozanlar Diyarı" kimliğine dikkat çeken Torun, Neşet Ertaş'ın "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü hatırlatarak birlik mesajı verdi. Ahi Evran'ın ahilik anlayışı ve Cacabey'in ilim mirasının rehber alınacağını da sözlerine ekledi.

Kırşehir ile Ankara Arasında Güçlü Bağ Kurulacak

Göreve gelmeleri halinde Kırşehir ile Ankara arasındaki bağları daha da güçlendireceklerini belirten Torun, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir iletişim ağı kurulacağını ifade etti.

Torun, açıklamasının sonunda Kırşehirliler Vakfı mevcut Başkanı Tuncay Tekay'a teşekkür ederek, hizmet bayrağını daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını söyledi.