Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Çalıştay'da alkol almak isteyen sendikacılar dışarı çıkarıldı

Gazeteci Zafer Şahin'in Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Kahramanmaraş saldırısı sonra Bakanlık 1000 kişilik bir çalıştay düzenledi. Çalıştay'da bazı sendikalar bünyesindeki kişiler, etkinlik sırasında alkol kullanımı ve uygunsuz davranışlar yoluyla ortamı germeye çalıştı. Tutanak altına alınan olay sonrasında bu kişiler çalıştaydan uzaklaştırıldı. Bakanlık kaynakları, uzaklaştırılan kişilerin daha sonra kendilerine yakın medya organlarına "MEB, Kahramanmaraş saldırısını unuttu, 5 yıldızlı otelde tatil yaptı." şeklinde haber yaptırdığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 15:12, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 15:15
Gazeteci Zafer Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün çıkan bir gazete haberi: "MEB, Kahramanmaraş saldırısını unuttu, 5 yıldızlı otelde tatil yaptı."

Bakanlık kaynaklarına sordum.

Gelen cevap: MEB olarak Kahramanmaraş saldırısında dijitalde bir çocuğu saldırgana dönüştüren nedenleri gidermek için 81 ilden Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ilgili öğretmenleri, personeli ve yöneticileri bir araya getirdi; seminerler, eğitimler ve çalıştaylar düzenledik.

Peki nasıl bir kusur ya da hata var bu işte? Doğru bir yaklaşım değil mi bakanlığın yaptığı? Gazeteye göre büyük bir yanlış!

Maliyet hesabı yapmışlar haberde.O zaman oradan başlayalım.

Çalıştaya 81 ilin milli eğitim müdürlüklerinden 930 kişi katılmış; diğer kurum ve kuruluşlardan gelen uzmanlar da dahil edilirse katılımcı sayısı neredeyse 1.000.

Bu katılımcılar 81 ilden gelmiş. Çalıştay 5 gün sürmüş.Ulaşım, konaklama, yeme-içme, organizasyon salonları ve teknik giderler bir arada değerlendirildiğinde, ulaşım dahil bir katılımcının günlük maliyeti ortalama 6.000 TL, ulaşım hariç ise 3-4 bin TL'ye karşılık geliyor.

Sözcü, toplu rakamı yazarken 1.000 kişinin katıldığını yazmıyor, bu kadar büyük ölçekli bir faaliyet için son derece makul bir bütçeye işaret ediyor. Bu mu lüks tatil?

Neden Öğretmenevi Kullanılmadı?

Kahramanmaraş saldırısının hemen ardından çalıştay kararı alınmış.930 katılımcıyı bir arada ağırlayabilecek kapasitede bir öğretmenevi mevcut değil. Üstelik böyle bir mekan olsaydı bile kısa sürede rezervasyon yapılması, önceden planlarını yapmış diğer öğretmenlerin mağdur edilmesi anlamına gelebilirdi.Bu nedenle, tatil sezonunun henüz açılmadığı bir dönemde, öğretmenevi maliyetlerine yakın bir bütçeyle otel tercih edilmiş.

Peki Bu Çalıştayda Ne Konuşuldu?

Türkiye'nin, özellikle gençlerin karşı karşıya kaldığı en kritik meselelerden biri, yapay zeka ve dijital medya platformlarının bilinçsiz kullanımı konuşulmuş.Bu bilinçsizliğin bedeli Kahramanmaraş'ta can aldı.

Bu çalıştay doğrudan şu başlıklarla ilgili yapılıyor: Yapay zeka kullanımı ve etiği, sosyal medya kullanımı ve etiği, kişisel verilerin gizliliği ve korunması.

Kısacası: Yeni bir Kahramanmaraş yaşanmasın diye teknolojik alanda ne yapılması gerektiği masaya yatırılmış.

81 ilden 930 öğretmen ve yönetici; üniversiteler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜİK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından uzmanlarla bir araya gelmiş.

Her biri 1,5 saat süren 13 oturum boyunca yapay zeka, sosyal medya ve veri güvenliği alanında somut önlemler ve politika önerileri tartışılmış.Çalıştay sonunda raporlar, genelge taslakları ve bir eylem planı üretilmiş.

Asıl Mesele: Organize Kumpas

Peki etkinlik sırasında ne yaşanıyor. Edindiğim bilgilere göre, çalıştay sabote edilmek isteniyor.

Bazı sendikalar bünyesindeki kişiler, etkinlik sırasında alkol kullanımı ve uygunsuz davranışlar yoluyla ortamı germeye çalışıyor. MEB yetkilileri bu girişimi anında fark ederek alkol kullanımını ve söz konusu uygunsuz davranışları önlüyor; tutanak tutarak bu kişileri çalıştaydan uzaklaştırıyor.

Sonra ne mi oluyor? Bu ve benzeri haberler çıkmaya başlıyor!

Bu bir organize karalama operasyonu. Milli Eğitim Bakanlığının Kahramanmaraş saldırısından sonra böyle kritik bir organizasyon yaptığı için tebrik edilmesi gerekirken hedef yapılıyor!

Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir zaman böyle sistemli bir saldırıya maruz kalmamıştır.

