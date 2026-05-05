Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X ve T10F V2 versiyonları için hazırladığı yeni finansman paketini duyurdu. Bireysel müşteriler için hazırlanan paket dahilinde, sınırlı sayıda araç için 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor.

48 Ay Vade ve 1,7 Milyon TL Kredi Desteği

Kampanya kapsamında Togg T10X ve T10F V2 modellerinde kullanılmak üzere 48 ay vadeli ve yüzde 2,85 faiz oranlı finansman imkanı sunuluyor. 1 milyon 700 bin TL üst limitli bu kredi modelinde aylık taksit tutarı ise 76 bin 293 TL olarak belirlendi.

Sıfır Faizli Finansman Desteği Yoğun İlgi Görüyor

Kampanyanın en çok ilgi gören noktalarından birini oluşturan 0 faizli finansman desteği, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin kullanımına sunulacak.

Model bazında farklılık gösteren kredi limitleri ve taksit tutarları şu şekilde olacak:

Togg Alanlara 6 Ay Boyunca Ücretsiz Şarj Desteği

Finansal avantajlara ek olarak Togg kullanıcılarına büyük bir sürpriz daha yapıldı. Yeni kampanya döneminde araç alanlara, toplamda 1500 kWsa değerinde ve 6 ay boyunca geçerliliğini koruyan ücretsiz şarj desteği tanımlanacak. Bu destek, kullanıcıların enerji maliyetlerini ilk aylarda sıfıra indirmeyi hedefliyor.