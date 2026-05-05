Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan

YILDIRIMHAN: Hipersonik hıza ulaşan dev sistem

YILDIRIMHAN, Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği belirtildi.

Bakan Güler: "Kullanmamız gerekirse kullanırız"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak "YILDIRIMHAN'ı kullanmamız gerekirse hiç düşünmeden kullanırız" dedi.

Yıldırımhan 6 bin kilometre menzile sahip

Türkiye merkez alındığında 6.000 kilometrelik menzil; Avrupa'nın tamamını, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı ve Rusya'nın büyük bölümünü kapsıyor. İngiltere'den Hindistan'a, İskandinavya'dan Orta Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya bu menzil içinde değerlendiriliyor.

Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHANın boyutu:



📌Teknik Özellikler:



️Menzil: 6.000 km

️Hız: Mach 9 - Mach 25

️Yakıt tipi: Sıvı Nitrogen Tetroksit (NO)

️Roket itki motoru: 4 adet pic.twitter.com/29TDGa1rlb TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) May 5, 2026

Türkiye'nin füze kapasitesinde tarihi adım

YILDIRIMHAN, Türkiye'nin daha önce geliştirdiği BORA ve TAYFUN balistik füzelerinin çok ötesine geçen bir menzil sunuyor. Sistem, modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyor; yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonu ile hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını ciddi ölçüde kısıtlıyor.