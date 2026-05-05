TikTok'ta şiddet yalanı kurgu çıktı: Kadın gözaltında

TikTok üzerinden açtığı canlı yayında, eşinden şiddet gördüğüne dair görüntüler ve iddialar paylaşan S.O. kısa sürede binlerce kullanıcının gündemine oturdu. Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Darıca'daki ikametgahına hızlı bir operasyon düzenledi.

DAHA FAZLA İZLENMEK İÇİN YAPTIM

Adrese baskın yapan ekipler, iddia edilen şiddetin izlerini sürerken şoke eden bir itirafla karşılaştı. Şüpheli, canlı yayındaki yaralanmaların ve şiddet sahnelerinin tamamen kurgu olduğunu, daha fazla izlenme (etkileşim) almak ve takipçi kazanmak amacıyla kendini bizzat yaraladığını itiraf etti.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan gözaltına alınan.

GÖZALTINA ALINDI

Toplumda infial yaratan ve güvenlik güçlerini asılsız bir vakayla meşgul eden şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. "Kurgu" itirafının ardından S.O., Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.