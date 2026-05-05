İŞKUR Mobil'i 8,5 milyon kişi indirdi: 250 milyon nitelikli iş araması yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığı ile Türk Metal Sendikası işbirliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Dijital Meslekleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, teknolojinin hızla ilerlediği ve bu ilerleyişin dünyayı da aynı hızda değiştirdiği ve dönüştürdüğü bir çağın yaşandığını söyledi.

Bu dönüşümün doğrudan etkilediği alanların başında çalışma hayatının geldiğini ifade eden Işıkhan, dijital dünyanın, çalışma hayatına yeni meslekler, çalışma yöntemleri ve kavramlar kazandırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dijital dönüşüm sürecinde bakanlık olarak yapılanlara dikkati çeken Işıkhan, "Bir taraftan kurumsal hizmetlerimizin dijital sistemlerle entegrasyonunu gerçekleştirirken diğer yandan da iş gücü piyasasını bu sürece hazırlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğin dijital meslekleri hususunda donanım ve tecrübe kazanmasını sağlıyoruz. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüklerimizle kurumsal hizmetlerimizi dijitalleştirme kapsamında, tamamı yerli olan 893 uygulamamızla vatandaşlarımıza cepte, tablette, her alanda hızlı, güvenli ve erişilebilir hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "e-Devlet'te en çok hizmet veren 3 uygulamadan biri bakanlığımıza ait"

Bakanlığın hayata geçirdiği MEDULA, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM-PERİ), Emektar, MOSSİP, İSG KATİP, Yurt Dışı Teşkilatı Yönetim Bilgi Sistemi, Sendika Bilgi Sistemi ile ilgili bilgi veren Işıkhan, şöyle devam etti:

"Şu an e-Devlet'te en çok hizmet veren 3 uygulamadan biri bakanlığımıza aittir. 2025 yılı boyunca 1 milyar 600 milyon kez tıklanma sayısına ulaşmış 234 uygulamamız bulunuyor. Ülkemizin istihdam merkezi İŞKUR, iş arayanla işvereni bir araya getirirken istihdam sürecini e-şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor. Kasım 2024'te geliştirdiğimiz İŞKUR Mobil uygulamamızı 8,5 milyon vatandaşımız ve gencimiz telefonlarına yüklemiştir. Son bir yılda uygulamamız üzerinden 250 milyon kez 'nitelikli iş araması' gerçekleştirilmiştir. Bu muazzam trafik, yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusuna dönüşerek, istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırmıştır."

Gençlere, İŞKUR Mobil uygulamasını indirmelerini öneren Işıkhan, İŞKUR Mobil ile modern algoritmaları, dijital hizmetlerde etkin şekilde kullanarak, yapay zeka destekli eşleştirme sistemi sayesinde doğru yeteneği, doğru işle buluşturduklarını anlattı.

Işıkhan, dijital dönüşümü yalnızca ekonomik bir süreç olarak görmediklerini ve sosyal boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede adil geçiş yaklaşımını merkeze alıyoruz. Amacımız, dönüşüm sürecinde hiç kimsenin geride kalmaması, herkesin yeni fırsatlara erişebilmesidir. Eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve kapsayıcı istihdam politikalarının hayata geçirilmesi bu yaklaşımın temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bilgi edinme ve eğitim, sadece istihdam edilirken ihtiyaç duyulan bir araç değil, hayat boyu devam eden bir yaşam biçimidir." diye konuştu.

İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen 6. OECD Beceriler Zirvesi'nin en önemli amaçlarından birinin, eğitim faaliyetlerini, becerileri, iş gücü ve istihdam ekosistemiyle uyumlu hale getirmek olduğuna işaret eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple mesleki eğitim programlarından, mesleki yeterlilik standartlarının hazırlanmasına kadar istihdam sürecinin her adımında dijital gerçekliğe uygun adımlar atıyoruz. Gerek kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla dolaylı olarak gerekse doğrudan bu geçiş döneminde etkin bir şekilde yer almaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP31 süreci de bu dönüşümün, çalışma hayatı boyutunu daha güçlü şekilde ele almamız için önemli fırsatlar vermektedir. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve istihdam politikalarını birlikte değerlendirdiğimiz bütüncül bir yaklaşımı, bu süreçte daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum."

Işıkhan, insanlık tarihi boyunca dünyayı ilgilendiren önemli kırılımların, krizlerle birlikte fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Dijital çağ ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması, mevcut mesleklerin dönüşmesi, toplumsal hayatın her alanında karşımıza çıkan bu yeni gerçeklik, bizleri umutsuzluğa değil, yeni ufuklara sevk etmelidir. Kadim bir hakikat olan 'Hayırdan şer, şerden hayır doğar' anlayışıyla karşılaştığınız her yeni dönüm noktası, sizin ona yaklaşımınızla şekillenecek, sizin çabalarınız doğrultusunda önemli fırsatlara dönüşecektir. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmadan, geleceğin mesleklerine çok iyi hazırlandığınız takdirde kendi alanınızda sadece başarılı değil, aynı zamanda öncü olma fırsatını da elde etmiş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geleceğe güçlü şekilde hazırlanmalarına yardımcı olacak her türlü olanağı gençlere sunmaya devam edeceklerini bildiren Işıkhan, geriye sadece çok çalışmanın, azmetmenin, ülkenin gücüne ve geleceğine inanmanın kaldığını ve bu duygunun da gençlerde fazlasıyla mevcut olduğunu söyledi.

- "Teknolojiyi milletin hizmetkarı kılmayı hedefliyoruz"

Işıkhan, önlerinde Türkiye'yi gelecek yüzyılın her bakımdan "parlayan yıldızı" yapacak çok önemli bir fırsat penceresinin durduğunu belirterek, dünyanın, politik, ekonomik ve teknolojik anlamda önemli bir eşikten geçtiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2000'li yılların ilk çeyrek yüzyılında Türkiye'yi ayağındaki prangalardan kurtarmanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci çeyrek yüzyılda ise artık önündeki engelleri bir bir aşmış, ayağa kalkmış, koşar adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyen bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmak, daha çok çabalamak zorundayız. Sadece gelişmiş bir ekonomi ve tam bağımsız kalkınma hedefiyle değil, daha adil ve daha huzurlu bir dünya idealiyle de gelişmek ve büyümek zorundayız. Bugün, teknolojik gelişimin, insanları teknoloji bağımlısı, hatta teknolojinin kölesi yaptığını iddia eden yaklaşımlar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz, tam tersine teknolojiyi milletin hizmetkarı kılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin milleti değil milletin teknolojiyi yönetmesi ve yönlendirmesini savunuyoruz. Hedefimiz, teknolojiyi milletimizin refahına, üretimine ve geleceğine hizmet eden bir unsur haline getirmektir. Ben bu idealle, hem kendi geleceği hem de ülkemizin ve dünyanın geleceği için çalışacak, üretecek, kendini geliştirecek birbirinden değerli gençlerimiz olduğunu biliyorum ve sizlere güveniyorum. İhtiyaç duyduğunuz her an, tüm gücümüz ve hizmetlerimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Zirveyi, gençlerin, geleceğin mesleklerine hazırlanması, farkındalıklarının artırılması ve kamu kurumlarının sunduğu imkanların tanıtılması açısından son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Işıkhan, panellerde fikir ve analizleriyle katkı sunan akademisyenlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Metal Sendikası, Aselsan, Türk Telekom, Türksat, KOSGEB ve TÜBİTAK'a teşekkür etti.

- "Dijital dönüşüm konusunda yapılacak her toplantıda işçiler yoksa o toplantı eksik sayılır"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ise her konuda olduğu gibi yeni çalışma düzenlerini anlayıp, bu değişimde çalışanların lehine söz söylemek için bu platformlarda bulunmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Ortak akıl, ortak gelecek, dijital dönüşümde insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini ifade eden Altundağ, "Çalışma hayatını ilgilendiren her konuda olduğu gibi özellikle dijital dönüşüm konusunda yapılacak her toplantıda, verilecek her eğitimde işçilerin sesi yoksa o toplantı eksik yapılmış sayılır. Şu unutulmamalıdır ki biz, bu fabrikaların üretenleriyiz ancak aynı zamanda ürettiklerimizi satın alıp tüketenleriz. Bu tespit bile çalışma hayatına etki edecek her değişimde emekçilerin işin öznesi olmayı hak ettiği anlamına gelir." diye konuştu.

Altundağ, dijitalleşmenin, işçiler açısından neler getirdiğini anlayıp üyelerine anlatma sorumlulukları olduğunu da dile getirdi.

Konuşmaların ardından zirve kapsamındaki çalışmalarından dolayı paydaşlara ve Kahoot bilgi yarışmasının kazananlarına plaket ve ödülleri takdim edildi.

Bakan Işıkhan, program öncesi, AA Teknoloji, SGK, İŞKUR, MYK, KOSGEB, ASELSAN ve Türk Metal Sendikası tarafından kurulan stantları gezdi, kurumların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Dijital Dönüşüm" tanıtım filminin gösterildiği programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Lutfihak Alpkan ve Adnan Ertem, SGK Başkanı Yunus Elitaş, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, MYK Başkanı Aşkın Tören, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İhsan Esen, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, bakanlık bürokratları ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı.