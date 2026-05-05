Bakan Göktaş'tan iki ildeki afetten etkilenenlere ilişkin açıklama

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."