Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin yeni dijital savunma stratejisi belirlendi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, siber güvenliğin artık sadece teknik bir konu değil, milli güvenliğin bir parçası olduğu vurgulandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı Proaktif Olacak

Toplantının en önemli başlıklarından biri, yeni dönemde faaliyetlerini sürdürecek olan Siber Güvenlik Başkanlığı oldu. Başkanlığın, Türkiye'nin dijital varlıklarını korumak amacıyla tehditlere karşı proaktif bir yapı kuracağı ve ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturacağı ifade edildi.

Veri Egemenliği "Stratejik Değer" Olarak Tanımlandı

Dijital dünyada bağımsızlığın anahtarı olan veri egemenliği konusu toplantıda ayrı bir başlık altında ele alındı. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmadığı, aksine stratejik bir değer taşıdığı belirtilerek; Türkiye'nin dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.

15 Sektör "Kritik Altyapı" Kapsamına Alındı

Kurul, siber risklere karşı en hassas olan alanları belirleyerek eş güdümün artırılmasına karar verdi. Bu kapsamda şu 15 sektör "Kritik Altyapı Sektörü" olarak tescillendi:

Dijital Altyapılar ve Hizmetler

Elektronik Haberleşme, Enerji ve Finans

Gıda ve Tarım, İmalat Sanayii

Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi

Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii

Su Yönetimi, Ulaştırma ve Uzay

Yerli ve Milli Teknolojide Kapasite Artışı

Küresel rekabet ve bölgesel çatışmaların siber tehditleri daha karmaşık hale getirdiği belirtilen açıklamada, siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılmasının öncelikli hedef olduğu kaydedildi. Bu hedefe ulaşmak için özellikle kritik altyapılarda yerli ve milli teknolojilerin kullanımı ve kapasite geliştirilmesi teşvik edilecek.