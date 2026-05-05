TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 'sahte para' gerilimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk çeyrek verilerinin sunumu için toplandı.

Sunum öncesinde Karahan, muhalefet sıralarındaki vekilleri selamladı. Bu esnada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının bulunduğu 500 ve 5 bin lira banknot gösterdi. Türk Lirası'nın değer kaybettiğine yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, "Merkez Bankası'nın en önemli görevi TL'nin değerini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak. Bu euro, bizim 50 liramıza eşit. Türk Lirası'nın ne hale geldiğinin küçük bir örneği bu" dedi.

Veli Ağbaba'nın getirdiği banknotlara ise AK Partili vekillerden tepki geldi. AK Partili vekiller tarafından banknot basma yetkisinin sadece Merkez Bankası'nda olduğu ifade edilerek, Veli Ağbaba'nın banknot basma eyleminin sahte parayı üretimi olarak değerlendirildiğini ve Türk Ceza Kanunu'nun 197'inci maddesi uyarında suç olduğu ifade edildi.

Tartışma, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un uyarılarının arından TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla devam etti.