İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili uyarı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Boğazdan geçiş yapmak isteyen tüm gemileri uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için tek güvenli yol, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur ve gemilerin diğer güzergahlara sapması emniyetsiz olup, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle karşı karşıya kalacaktır." ifadeleri yer aldı.