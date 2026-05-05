Bolu'daki otel yangınından etkilendi, hayat kurtaran sistem geliştirdi!

Sakarya Kaynarca Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Umut Ocak, toplumsal duyarlılığı teknolojiyle birleştirerek büyük bir başarıya imza attı. 21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasından derinden etkilenen Ocak, benzer acıların yaşanmaması için "Akıllı Yangın Tahliye Sistemi"ni geliştirdi.

Bolu'daki Yangın Faciası İlham Kaynağı Oldu

Yaşanan can kayıplarına çok üzüldüğünü belirten genç mucit, öğretmeni Ömer Karayumak'ın danışmanlığında çalışmalara başladı. "Fikirden Girişime Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları"na katılan Muhammet Umut Ocak, karmaşık yapılarda yangın anında yaşanan görüş kaybı ve paniği ortadan kaldırmayı hedefleyen projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Yapay Zeka ve Sensörlerle Akıllı Rota

Geliştirilen sistem; duman sensörleri, LCD ekranlar, ses modülleri ve 120 adet adreslenebilir LED lambadan oluşuyor. Sistemin çalışma prensibini anlatan Ocak, şu detayları paylaştı: "Yazılımın içine yapay zeka temelli bir kod yerleştirdim. Sensörler duman algıladığında o bölgenin LED'lerini kırmızıya çevirerek 'buraya girme' uyarısı veriyor. Güvenli bölge ise yeşil yanıyor. İnsanlar sadece yeşil ışıkları takip ederek binadan güvenle çıkabiliyor."

"Amacım Can Kayıplarını En Aza İndirmek"

Projenin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ocak, hedefinin bu sistemi hastaneler, okullar ve büyük oteller gibi kamuya açık alanlarda yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Yangını söndürmek yerine insanları yangından hızla uzaklaştırmaya odaklanan proje, özellikle duman nedeniyle yönünü kaybedenler için "hayat koridoru" oluşturuyor.

Öğretmeninden Tam Destek

Proje danışmanı Ömer Karayumak ise öğrencisinin fikrinin son yıllarda yaşanan yangın tecrübeleriyle ne kadar örtüştüğünü belirterek, "Burada asıl amaç, duman zehirlenmesi yaşanmadan insanları dinamik bir rota ile güvenli alana ulaştırmak. Umut'un projesi, panik anında en doğru kararı veren bir rehber görevi görüyor" dedi.