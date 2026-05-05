Uzman ve Başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu'nu yayımladı. Uzman ve başöğretmenlik için başvurular 7-15 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Eğitim süreci ise 8 Mayıs'ta ÖBA platformunda başlayacak.
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 20:40, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 20:35
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 7 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 15 - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacaktır.
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler 8 Mayıs 2026 - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında https://www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.