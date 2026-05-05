MEB Şube Müdürleri İçin 2026 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı

Yerinde Kalma Hakkı: 4. ve 5. hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili bölgenin hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilecek. Bu taleplerin 6-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında iletilmesi gerekiyor.