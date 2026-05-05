İran, BAE'ye yönelik saldırıları yalanladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirmemiştir" dedi.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 23:37, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 23:38
İran'dan, BAE'ye yönelik saldırılar hakkında ilk açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde BAE'ye karşı herhangi bir füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonu gerçekleştirmemiştir ve eğer böyle bir eylem yapılmış olsaydı, bunu kesinlik ve açıklıkla ilan ederdik. Bu nedenle söz konusu ülkenin Savunma Bakanlığı raporu kesin olarak yalanlanmakta ve hiçbir doğruluk payı taşımamaktadır" dedi.

"Ülkeniz, ABD ve İsrail'in askeri güç ve unsurlarına ev sahipliği yapmamalı"

Zülfikari, BAE yönetimine de çağrıda bulunarak, "Ülkeniz, bir İslam toprağı olarak ABD ve İsrail'in askeri güç ve unsurlarına ev sahipliği yapmamalı ve İslam dünyasına ihanet etmemelidir. ABD'liler ve Siyonistlerin tuzaklarına düşmemeli, onlarla mücadele etmek yerine, Müslüman İran halkına karşı haksız medya saldırıları ve asılsız suçlamalar ve algı operasyonları yürütmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

"BAE, İslam dünyasının düşmanları olan ABD ve Siyonist güçlerin ana üslerinden birine dönüşmüş"

Zülfikari, "Üzüntüyle ifade etmek gerekir ki, bugün BAE, İslam dünyasının düşmanları ve bölgede güvensizliğin başlıca sorumluları olan ABD ve Siyonist güçlerin ana üslerinden birine dönüşmüş, bu güçlerin önemli bir kısmının askeri personel ve teçhizatına ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Algı oluşturma, suçlama ve mağduriyet söylemleriyle sorunlar çözülemez ve uluslararası ortam bu şekilde manipüle edilemez" şeklinde konuştu.

"Sert ve pişman edici bir karşılık verilecektir"

BAE'ye yönelik şimdiye kadar sergilenen tutuma da değinen Zülfikari, "Bugüne kadar sizin propaganda faaliyetlerinize ve İslam ümmetinin düşmanlarına verdiğiniz desteğe karşı sessiz kalmışsak, bu yalnızca o ülkede yaşayan Müslüman kardeşlerimizin güvenliği ve huzurunu gözetmek içindir. Ancak uyarıyoruz. Eğer BAE topraklarından İran'a ait adalara, limanlara ve kıyılara yönelik herhangi bir eylem gerçekleştirilirse, sert ve pişman edici bir karşılık verilecektir" dedi.

