6 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO 2026'ya iştirak edecek, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'na ve Vizyon 100 İstanbul Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/10.30/12.00/17.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne iştirak edecek.
(Konya/09.30)
2- TBMM'den
- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/10.30/9.30/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtımı'na, Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrısı İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/16.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19'uncu Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakanlar Oturumu'na, Azerbaycan-Türkiye-Özbekistan İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.
(Bakü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak
(Leipzig)
5- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gün faaliyetleriyle sürecek.
(İstanbul/10.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
(Ankara)
2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Tahran/Kudüs/Washington)
3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.
(Beyrut/Kudüs)
4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığınca uygulanacak "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı"nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtımına katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.
(Kaunas/20.00)
3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonu, 8'li final formatında İstanbul'da çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Müsabakalar; THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/12.30/14.45/17.00/19.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih-PSG maçı oynanacak.
(Münih/22.00)