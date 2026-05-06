Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı Dünyaya Örnek Gösterdi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, küresel ölçekte 18 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve 2.4 milyonu aşkın yapay zeka modeline ev sahipliği yapan açık kaynaklı platform Hugging Face'te yerini alarak bir ilke imza attı. Başkanlık, bu adımla Hugging Face üzerinde içerik paylaşan ilk kamu kurumu olma niteliği kazandı.

"Daha Fazla Hükümet ve Kamu Kurumu Yapay Zekayı Kullanmalı"

İletişim Başkanlığı'nın açık veri ve yapay zeka ekosistemine yönelik bu yenilikçi adımı, Silikon Vadisi'nde örnek uygulama olarak gösterildi. Hugging Face Kurucu Ortağı ve CEO'su Clement Delangue, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden İletişim Başkanlığı'nın duyurusunu alıntılayarak küresel çapta bir çağrı yayımladı.

Delangue paylaşımında, kamu kurumlarının yapay zeka teknolojilerine entegrasyonunun önemine dikkat çekerek, "Daha fazla hükümet ve kamu kurumu Hugging Face'i ve genel olarak açık kaynaklı yapay zekayı kullanmalı. Haydi egemen yapay zekaya!" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İletişim Başkanlığı'nın dijital iletişim ve açık veri stratejisinin uluslararası teknoloji otoriteleri tarafından referans kabul edildiğini gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadelede Açık Veri Dönemi

İletişim Başkanlığı'nın Hugging Face platformundaki ilk paylaşımı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan dezenformasyon bültenlerinden oluşan kapsamlı bir açık veri seti oldu. Yaklaşık 2 bin 810 doğrulanmış iddia kaydından oluşan bu veri seti; deprem, seçim, göç ve ekonomi gibi geniş bir konu yelpazesinde sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları ve resmi doğrulamalarını içeriyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırmacıların, gazetecilerin ve yapay zeka geliştiricilerinin kullanımına sunulan veri setinin, Türkçe dezenformasyon tespiti yapan yapay zeka modellerinin geliştirilmesine ve akademik çalışmalara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bu hamle ile İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadeledeki kurumsal birikimi uluslararası açık veri ekosistemine kazandırılırken, Türkiye'nin yapay zeka vizyonu diğer ülkelerin kamu kurumları için bir model olarak öne çıkmış oldu.