Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı Dünyaya Örnek Gösterdi

Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Bakan Tekin: 100 öğrenciden 43'ü artık meslek lisesini tercih ediyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'nda çatışma: 10 sivil denizci hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
İslam Memiş'ten Cuma günü uyarısı: Elinizdekine sahip çıkın!
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Bir sokak köpeğinin devlete yıllık maliyeti 50 bin TL
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
Karahan'dan enflasyon itirafı: Sene başı tahminlerimizin üzerinde
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İçişlerinden 7 il için 'Sarı Kodlu' uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı Dünyaya Örnek Gösterdi

Dünyanın en büyük yapay zeka ve makine öğrenmesi topluluk platformu Hugging Face'in CEO'su Clement Delangue, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın platformdaki resmi kurumsal varlığını örnek göstererek tüm hükümetlere ve kamu kurumlarına açık kaynaklı yapay zeka teknolojilerini kullanma çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 07:25, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 07:39
Yazdır
Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı Dünyaya Örnek Gösterdi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, küresel ölçekte 18 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve 2.4 milyonu aşkın yapay zeka modeline ev sahipliği yapan açık kaynaklı platform Hugging Face'te yerini alarak bir ilke imza attı. Başkanlık, bu adımla Hugging Face üzerinde içerik paylaşan ilk kamu kurumu olma niteliği kazandı.

"Daha Fazla Hükümet ve Kamu Kurumu Yapay Zekayı Kullanmalı"

İletişim Başkanlığı'nın açık veri ve yapay zeka ekosistemine yönelik bu yenilikçi adımı, Silikon Vadisi'nde örnek uygulama olarak gösterildi. Hugging Face Kurucu Ortağı ve CEO'su Clement Delangue, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden İletişim Başkanlığı'nın duyurusunu alıntılayarak küresel çapta bir çağrı yayımladı.

Delangue paylaşımında, kamu kurumlarının yapay zeka teknolojilerine entegrasyonunun önemine dikkat çekerek, "Daha fazla hükümet ve kamu kurumu Hugging Face'i ve genel olarak açık kaynaklı yapay zekayı kullanmalı. Haydi egemen yapay zekaya!" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İletişim Başkanlığı'nın dijital iletişim ve açık veri stratejisinin uluslararası teknoloji otoriteleri tarafından referans kabul edildiğini gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadelede Açık Veri Dönemi

İletişim Başkanlığı'nın Hugging Face platformundaki ilk paylaşımı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan dezenformasyon bültenlerinden oluşan kapsamlı bir açık veri seti oldu. Yaklaşık 2 bin 810 doğrulanmış iddia kaydından oluşan bu veri seti; deprem, seçim, göç ve ekonomi gibi geniş bir konu yelpazesinde sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları ve resmi doğrulamalarını içeriyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde araştırmacıların, gazetecilerin ve yapay zeka geliştiricilerinin kullanımına sunulan veri setinin, Türkçe dezenformasyon tespiti yapan yapay zeka modellerinin geliştirilmesine ve akademik çalışmalara önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bu hamle ile İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadeledeki kurumsal birikimi uluslararası açık veri ekosistemine kazandırılırken, Türkiye'nin yapay zeka vizyonu diğer ülkelerin kamu kurumları için bir model olarak öne çıkmış oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber