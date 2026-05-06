Altının kilogram fiyatı 6 milyon 785 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 785 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 16:42, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 16:48
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 670 bin lira, en yüksek 6 milyon 849 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 630 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 433 milyon 583 bin 96,31 lira, işlem miktarı ise 652,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 993 milyon 232 bin 870,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.630.000,004.580,00
En Düşük6.670.000,004.660,10
En Yüksek6.849.700,004.714,00
Kapanış6.785.000,004.683,00
Ağırlıklı Ortalama6.802.485,544.691,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.433.583.096,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)652,72
Toplam İşlem Adedi50

