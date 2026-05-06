Huzurevlerine 4 yeni meslek grubu dahil edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni huzurevi yönetmeliği, yaşlı bakım alanını köklü biçimde yeniden şekillendirdi. Yönetmelikle birlikte eski düzenlemede hiç yer almayan gerontolog, ergoterapist, konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikeri kadroları huzurevleri bünyesine resmen kazandırıldı. Her bir meslek grubunun görev ve yetki alanları ayrı ayrı tanımlanırken, yeni kadrolardan özellikle gerontologlara oldukça kapsamlı bir sorumluluk alanı biçildi.

Gerontolog nedir, ne yapacak?

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici yeniliği, gerontolog kadrosunun mevzuata girmesi. Yaşlanma sürecini biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla inceleyen gerontologlara yönetmelikte kapsamlı görevler tanımlandı. Düşme riski ve kırılganlık analizinden çevresel düzenlemelere, akran destek gruplarından nesiller arası etkileşim programlarına kadar geniş bir sorumluluk alanı belirlendi. Ayrıca gerontologların, sensörlü izlem sistemleri ve dijital ilaç hatırlatıcılar gibi geronteknoloji uygulamalarını kuruluşlara taşıması da bekleniyor.

Ergoterapist de kadroya girdi

Yeni yönetmeliğin bir diğer önemli yeniliği ergoterapist kadrosu. Yaşlıların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını artırmayı hedefleyen ergoterapistler; duyusal, motor, bilişsel ve psikososyal performansı değerlendirerek bireye özel müdahale planları hazırlayacak.

Konuşma ve dil terapisti ile fizyoterapi teknikeri de eklendi

Yönetmelik aynı zamanda konuşma ve dil terapistini de ayrı bir maddeyle tanımladı. Yaşlılarda sıkça görülen yutma güçlüğü ve konuşma bozukluklarına yönelik değerlendirme ve terapi süreçlerini yürütecek olan bu meslek grubu, eski yönetmelikte hiç yer almıyordu. Fizyoterapi teknikeri de yeni yönetmeliğe giren bir diğer unvan oldu.

Din görevlisi de ayrı maddeyle düzenlendi

Manevi destek hizmetleri de yeni yönetmelikte ayrı bir madde olarak ele alındı. Eski düzenlemede bu konuya yer verilmezken, yeni metinde din görevlisinin sohbet, dua ve değerler eğitimi gibi etkinlikler düzenleyeceği ve bireysel manevi danışmanlık sunacağı açıkça hükme bağlandı. Kuruluşta din görevlisi bulunmaması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol yapılabileceği de belirtildi.