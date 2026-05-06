Anne-babalar dikkat! Çok satılan marka bebek mamaları toplatılıyor

Firma tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan Bebelac 1 ürünlerine ilişkin sürecin 24 Ocak 2026 tarihinde gönüllü geri çağırma olarak başlatıldığı belirtildi. Söz konusu uygulamanın, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yayımlanan güncel kılavuzlara uyum kapsamında 4 Mayıs 2026 tarihinde revize edildiği aktarıldı.

Hangi ürünler geri çağırıldı?

yalnızca belirli üretim partilerini kapsadığı bildirildi. Yetkililer, tüketicilerden evlerinde bulunan ürünlerin parti numaralarını kontrol etmelerini istedi. Ürünleri satın alanların, satış noktalarına başvurarak ücret iadesi alabilecekleri ya da firmanın internet sitesi üzerinden işlem yapabilecekleri duyuruldu.

Şirket açıklamasında, yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edilerek, sağlık şüphesi bulunan kişilerin uzmanlara başvurması gerektiği vurgulandı.

Toplatma kararının nedeni

Toplatma kararının gerekçesinin, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği "cereulide" toksini olduğu açıklandı. Uzmanlar, söz konusu toksinin yüksek ısıya dayanıklı olduğunu ve gıdalarda uzun süre varlığını koruyabildiğini belirtiyor.

Açıklamalarda, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bebeklerde risk oluşturabileceği, kusma ve ishal gibi belirtilerin yanı sıra nadir durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Küresel ölçekte artan geri çağırmalar

Bebek maması sektöründe 2025 yılının sonlarından itibaren benzer nedenlerle birçok geri çağırma sürecinin yaşandığı bildirildi. Nestle, Danone ve Lactalis gibi üreticilerin 60'tan fazla ülkede ürünlerini raflardan çektiği kaydedildi.

İngiltere'de aynı toksin şüphesiyle onlarca bebekte zehirlenme vakasının incelendiği, bazı olaylarda hastane yatışlarının gerçekleştiği ve şüpheli ölüm vakalarının araştırıldığı bildirildi.

Türkiye'de denetimler sıkılaştırıldı

Türkiye'de de 2026 yılı başında benzer gelişmeler yaşandığı, Nestle bünyesindeki SMA ve Danone tarafından üretilen Aptamil serilerinin aynı toksin şüphesiyle toplatıldığı belirtildi.

Artan riskler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bebek mamalarına yönelik denetimlerin artırıldığı, ithal ürünler için daha kapsamlı analizler ve her üretim partisi için ayrı kontrol zorunluluğu getirildiği açıklandı.