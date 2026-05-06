Sözleşmeli personelin doğum sonrası izni de artıyor

Memurlar.Net'in ilgili kurumlardan aldığı bilgiye göre, 657 sayılı Kanun kapsamındaki memurlar için hayata geçirilen analık izni artışı kısa süre içinde sözleşmeli personeli de kapsayacak.

Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 09:21, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 09:22
Analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme, 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak söz konusu düzenleme doğrudan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapıldığından, sözleşmeli personelin tabi olduğu "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a henüz yansıtılmamıştı. Bu durum, aynı görevi ifa eden memur ve sözleşmeli personel arasında fiili bir eşitsizliğe yol açmış; idareler tarafından sözleşmeli personelin bu düzenlemeden yararlanamayacağı yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştı. Bu konu memurlar.net'te daha önce gündem yapılarak, yetkililerin sorunu çözmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

Memurlar.Net'in ilgili kurumlardan edindiği bilgiye göre bu tablo yakında değişecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılacak düzenlemeye yönelik çalışma sürdürülmekte olup kısa bir süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte sözleşmeli personelin doğum sonrası analık izni de sekiz haftadan on altı haftaya çıkmış olacak.

