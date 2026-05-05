Mamak Belediyesi'nde 76 Bin TL'lik Promosyon Anlaşması İmzalandı

Mamak Belediyesi, çalışanların ekonomik şartlarını destekleyecek önemli bir promosyon anlaşmasına imza attı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin tarafından imzalanan 3 yıllık banka promosyon anlaşmasıyla belediye personeline 76 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Anlaşmaya göre belediye çalışanları, promosyon ödemesini peşin olarak alabilecek. Alternatif olarak isteyen personel; 12 ay geri ödemeli 255 bin TL, 9 ay geri ödemeli 320 bin TL ya da 6 ay geri ödemeli 440 bin TL tutarında faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek.

Başkan Şahin'den Anlamlı Bağış

İmza töreninde dikkat çeken bir adım atan Başkan Şahin, kendisine ait promosyon ödemesinin tamamını DMD hastası Ömer ve Musab kardeşler için başlatılan yardım kampanyasına bağışladı. Şahin, belediye personeline de çağrıda bulunarak küçük büyük her desteğin önemli olduğunu vurguladı.

"Kuruşu Kuruşuna Hesaplara Yatacak"

Törende konuşan Şahin, belediye bünyesinde çalışan herkesin eşit olduğunu belirterek, hiçbir ayrım yapılmadığını ifade etti. Promosyon ödemelerinin eksiksiz yatırılacağını vurgulayan Şahin, "Kuruşu kuruşuna hesaplarınıza yatacak" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Meclis salonunu dolduran belediye çalışanları ise "İşçinin dostu Veli Başkan" sloganlarıyla destek verirken, Şahin de çalışanlara hitaben "Sizin yüzünüz gülecek ki benim de yüzüm gülsün. Hiçbirinizi ayırt etmeden çok seviyorum" ifadelerini kullandı.