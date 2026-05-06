Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla rekor seviyeden tamamladı. Bankacılık hisselerindeki güçlü alımların etkisiyle endeks gün içinde 15.043 puana kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 18:53, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 18:54
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 304,7 milyar lira oldu.

Bankacılık ve Holding Endekslerinde Sert Yükseliş

Bankacılık endeksi yüzde 4,42, holding endeksi yüzde 3,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,91 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda İran-ABD Diplomasi Trafiği Etkili Oldu

Küresel piyasalar, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için İran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışıyla birlikte pozitif bir seyir izliyor.

Gün İçinde 15 Bin Puan Seviyesi Test Edildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.043,57 puanı görerek rekorunu tazeledi. Endeks, kapanışa doğru gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 14.917,43 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.

Yarın İçin Kritik Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

