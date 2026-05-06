Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 7 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren benzin grubunda yaklaşık 2 TL'lik zam öngörülüyor. Ancak yürürlükte olan Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bu artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Pompaya 50 kuruş yansıyacak

Sisteme göre söz konusu artışın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanacak. Geriye kalan yüzde 25'lik bölüm ise doğrudan vatandaşın ödediği pompa satış fiyatına eklenecek. Bu kapsamda benzinde pompaya yansıması beklenen artış yaklaşık 50 kuruş seviyesinde olacak.

Motorin fiyatları değişmiyor

Öte yandan 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Sektör temsilcileri, motorin fiyatlarının mevcut seviyesini korumasının beklendiğini belirtti. Güncel değerlendirmelere göre benzin fiyatlarında toplam artış beklentisi +3,00 TL olarak ifade edilirken, motorin tarafında ise sınırlı bir değişimle +0,05 TL'lik artış beklentisi dile getirildi.

LPG tarafında toplamda 1 lira 33 kuruşluk bir indirim

Benzine gelen zammın aksine, otogaz kullanan sürücüler bu geceyi karlı kapatacak. LPG tarafında toplamda 1 lira 33 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Ancak vergi düzenlemeleri ve maliyetler düşüldüğünde bu dev indirimin pompaya yansıyacak olan net kısmı 34 kuruş olacak.

Gece yarısından sonra tabelaya yansıyacak 34 kuruşluk indirimin ardından yeni LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 34,99 TL'den 34,65 TL'ye

İstanbul Anadolu Yakası: 34,39 TL'den 34,05 TL'ye

Ankara: 34,87 TL'den 34,53 TL'ye

İzmir: 34,79 TL'den 34,45 TL'ye gerileyecek.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.