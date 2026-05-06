Bakan Göktaş: Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların iş ve aile hayatı uyumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve doğum izinlerini 24 haftaya çıkaran yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Düzenlemenin ardından kamuoyunda sözleşmeli personelin durumuna ilişkin oluşan soru işaretlerine açıklık getiren Göktaş, uygulamanın kapsayıcılığına dikkati çekti.

Sözleşmeli personelin de bu haktan yararlanabilmesi için gerekli adımların atılacağını müjdeleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personellerle ilgili birtakım sorular geldi, o düzenlemeyi de önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek."