İBB Halk Ekmek'in satışları 3 yılda yarıya düştü

İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin geçen yıl kentte satılan ürünlerine ilişkin verilere yer verildi.

Buna göre Halk Ekmek AŞ hizmet ağı kapsamında, 698 büfe, 275 bayi, 877 zincir market ve 1084 toplu tüketim noktası olmak üzere 2 bin 934 satış noktasında hizmet verdi.

Portföye, 2025 yılı içerisinde 7 ürünün daha eklenmesiyle ürün çeşidi 57'ye ulaşan Halk Ekmek'te satışı yapılan ürünlerin miktarları paylaşıldı.

Halk Ekmek'in, en çok satılan ürünü olan normal ekmeğin 2022 yılından itibaren her geçen yıl satışının azaldığı belirlendi.

Verilere göre, 2022 yılında 414 milyon 979 bin 474 tane satılan normal ekmek, 2023 yılında 351 milyon 785 bin 799, 2024 yılında 274 milyon 355 bin 28, 2025 yılında ise 218 milyon 511 bin 400 adet satıldı.

Verilerde, diğer ürünlerde de düşüş eğilimi görüldü.

Roll porsiyon ekmeğin, 2023 yılında 12 milyon 307 bin 379 kilogram olan satış miktarı, 2024 yılında 11 milyon 696 bin 706, 2025 yılında ise 11 milyon 277 bin 552 kilogram seviyesine geriledi.

Altın çörek satışları 2024'te 18 milyon 258 bin 376 adetle zirveye ulaşırken, 2025'te yüzde 28,93 azalarak 12 milyon 976 bin 21 adede düştü.

Diğer çeşit ekmek kategorisinde de 2023 yılında yaşanan 11 milyon 722 bin 97 kilogram satış miktarının, 2024 yılında 9 milyon 702 bin 906, geçen yıl da 9 milyon 19 bin 759 kilograma düştüğü istatistiklere yansıdı.

Halk Ekmek'in paylaştığı verilerde sadece organik ekmeğin, 2024 yılında 2 milyon 947 bin 28 olan satış miktarının geçen yıl artarak 3 milyon 229 bin 364 olduğu dikkat çekti.

Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın 22 Temmuz 2022'de açılması ve üretim bandının genişlemesine rağmen ürün satışlarında düşüş yaşandı.

Halk Ekmek AŞ'nin 2025'te 3 milyar 735 milyon 165 bin 47 lira gelire karşılık 3 milyar 934 milyon 239 bin 18 lira gideri olduğu ve 199 milyon 73 bin 971 lira açık verdiği belirlendi.

Öte yandan, Halk Ekmek'in sattığı normal ve kepek ekmeğin fiyatı en son 4 Mayıs Pazartesi günü yüzde 25 zamla 10 liradan 12,5 liraya yükselmişti.