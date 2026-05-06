Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da kura çekimi sonrası hak sahibi olamayanlar için iade süreci başladı. Vatandaşlar başvuru bedellerini Ziraat Bankası üzerinden geri alabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 15:40, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 15:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı.

Ziraat Bankası TOKİ Para İadesi Nasıl Alınır?

Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.

ATM'den Kartsız İşlemle İade Adımları

Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

Banka Şubeleri ve Kapanan Hesaplar İçin İzlenecek Yol

Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

