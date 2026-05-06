Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikoloğa bıçaklı saldırı
Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 16:50, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 17:24
Gazi Mahallesi'ndeki kurum binasına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle psikolog Y.D'ye bıçakla saldırdı.
Olaya müdahale eden kurumdaki güvenlik görevlileri, saldırganı yakalayarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Y.D, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırgan da polis ekiplerince gözaltına alındı.