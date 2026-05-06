YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına Serdar Mutta seçildi.

Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin seçildi.

Bu kapsamda YSK'de yeni üyeler için yemin töreni ve ardından başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Yener, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimlerinin mevcut Kurul üyeleriyle yapıldığını, görev süreleri içindeki seçim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Yener, yeni seçilen üyelere başarı dileğinde bulundu.

Kapalı gerçekleştirilen törende YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek, resmen görevlerine başladı.

"Şeffaf yürütülmesine gayret sarf edeceğiz"

YSK'nin yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde ise 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK Başkanlığına seçildi.

YSK Başkanvekilli ise İsmail Kalender oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Mutta, YSK önünde yaptığı açıklamada, görevleri sona eren Yener ve diğer üyelere hizmetleri için teşekkür ederek, yeni seçilen üyelere başarılar diledi.

YSK'nin kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getirdiğini kaydeden Mutta, "Tüm seçim süreçlerinin, seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz." dedi.

Mutta'nın öz geçmişi

Serdar Mutta, 1974'te Hatay Kırıkhan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995'te mezun olan Mutta, İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Mutta, Sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2018'de seçilen Mutta, 2023'te YSK üyeliğine seçilmişti.