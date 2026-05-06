Gençlik ve Spor Bakanlığı diyabetli gençlere yönelik kamp düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, diyabetle yaşayan gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirmek, öz bakım becerilerini geliştirmek ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla Ankara'da "Diyabetli Çocuklar ve Aile Kampı" düzenleyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 17:25, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 17:26
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek programda gençler ve aileleri, eş zamanlı eğitim süreçlerine dahil olacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak "Diyabetli Çocuklar ve Aile Kampı" ile diyabetle yaşayan gençlerin kendi yaşamlarını bağımsız ve aktif bir şekilde sürdürebilmelerini destekleyen bir öğrenme ve etkileşim ortamı sunulması hedefleniyor.

Ankara Gölbaşı Gençlik Konukevi'nde 12-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kamp için son başvuru tarihi, 10 Mayıs olarak belirlendi.

- Gençler ve aileleri eş zamanlı eğitim sürecinde olacak

Kamp boyunca gençler, alanında uzman isimler eşliğinde diyabet yönetimine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirecek, aileler ise çocuklarına doğru ve sürdürülebilir destek sunabilmeleri için eş zamanlı eğitim süreçlerine dahil edilecek. Bu yönüyle kamp, yalnızca bireysel değil, aile temelli bir destek modeli sunacak.

Katılımcılara diyabet yönetimi ve teknolojileri, sağlıklı beslenme, mutfak uygulamaları, psikososyal destek, fiziksel aktivite ve egzersiz gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler sunulacak.

Rehberlik çalışmalarıyla desteklenecek programda, gençlerin hem fiziksel hem de duygusal dayanıklılıklarının artırılması hedeflenecek.

Kampa, 12-17 yaş aralığında diyabet tanısı almış gençler ile bakımından sorumlu bir aile üyesinin birlikte katılımı esas alınacak.

Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, ulaşım planlaması ve masrafları ise katılımcılara ait olacak.

Kampa Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan https://genclikhizmetleri.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru alınacak.

