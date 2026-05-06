Sosyal medya üzerinden hasta topluyorlardı: Kaçak muayenehanelere operasyon
Bursa'da 3 ay süren teknik takibin ardından 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı sağlık hizmeti veren 17 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonda diş ünitelerinden ultrason cihazlarına kadar çok sayıda tıbbi ekipman ele geçirildi.
Bursa'da kaçak muayenehaneye dönüştürdükleri evlerinde yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan operasyonda 7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
3 Aylık Teknik ve Fiziki Takip Sonuç Verdi
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın evlerini kaçak muayenehanelere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında faaliyet gösterdikleri belirlendi.
9 Farklı Adrese Eş Zamanlı Baskın
Daha sonra 9 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 7 sahte doktor ile sağlık alanında eğitim almış olmasına rağmen Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Ele Geçirilen Tıbbi Ekipmanlar Şaşırttı
Evlerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi. Söz konusu adreslere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 57 yabancı uyruklunun da bilgisine başvuruldu.
Zanlılar Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye çıkarılan 17 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.