Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle bir araya gelerek dosyanın çözümü için tüm imkanların seferber edileceğini vurguladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin mercek altına aldığı dosyada, 4 şüpheli için fethi kabir kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle bir araya geldi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaları teknik ve koordinasyon desteği anlamında yeniden mercek altına alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarını Adalet Bakanlığında kabul etti.

"Devletin Bu Cinayeti Çözmesi Lazım"

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi lazım. Üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır" diye konuştu. Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini ifade eden Bakan Gürlek, tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayarak, "Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz" dedi.

Şüpheli 4 Kişi İçin Fethi Kabir Yapılacak

Bakan Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayeti için şüpheli olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın 'Fethi Kabir' yapmayı uygun bulduğunu ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve verinin bugünkü teknolojiyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Gürlek, o dönem toplanmayan delillerin şu an gün yüzüne çıkabileceğini belirtti.

12 Kişiye DNA İncelemesi ve Geçmiş Ekiplerle Görüşme

Bakan Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılarak o zamanki cinayet bürosu ekipleri ile görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini belirtti. Bu sayede dosyadaki boşlukların teknik verilerle kapatılması hedefleniyor.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Nasıl Çalışıyor?

Yeni kurulan birime değinen Bakan Gürlek, "Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için Devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz" dedi.

Anne Gülnur Saygı Tuğaltay: İlk Kez Geri Dönüş Aldım

Bakan Gürlek aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili görüşlerini de dinledi. Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay da, hassasiyetleri için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Aile ayrıca sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da bakanlığa iletti.

