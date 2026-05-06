Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında tanıklardan 'altın' ve 'Rolex' ifadeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 3'ü tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada tanıkların ifadeleri alınmaya devam edildi.

"Zeynep Kerimoğlu ile ilgili işlem hakkında hiçbir bilgim yok"

Bir döviz bürosundan yapılan işlemle ilgili tanık olarak dinlenen İsmail Hilmi Şanlı, 25 yıldır döviz bürosunda çalıştığını belirterek, yüklü miktarda alım satım işlemlerine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Şanlı, "Müşteri geldiği zaman altın isteyen olursa başka firmaya yönlendiririz. Yüklü miktarda alım satım olduğundan bilgim yok. Mustafa A. ve Erkan A. bizim işlerin başında durur. Bülent Ç.'yi tanımıyorum, hiç görmedim. Zeynep Kerimoğlu ile ilgili işlem hakkında hiçbir bilgim yok. Kasada hiç altın görmedim. Bir kuyumcu dükkanı ile döviz bürosunun ortaklığı var" ifadelerini kullandı.

"Zuhal M.'ye 900 bin TL gönderdim"

Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e araç alımına ilişkin tanık olarak dinlenen Erdem Eylem, 2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey'in kendisinden vekalet çıkarmasını istediğini anlattı. Eylem, "2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey benden vekalet çıkarmamı istedi, araç alış vekaleti çıkardım. Çağrı Bey'in vermiş olduğu 730 bin TL parayı aracı satan kişiye havale yaptım. Bir ay sonra bana aracı devredeceğini söyledi, 16. Notere yönlendirdi. Ben de gidip aracı devrettim. Verilen parayı Çağrı Bey'in hesabına gönderdim. Birkaç gün sonra Zuhal M.'ye para göndermemi istedi. Verdiği hesaba ben de 900 bin TL gönderdim" dedi.

Eylem, ifadesinin devamında 2023 yılı mart ayında yaşanan para hareketine ve dükkanların gösterilmesi sürecine ilişkin de beyanda bulundu. Eylem, "2023 Mart ayında da Çağrı Bey, bir bankanın şubesinden para alacağımı söyledi. 7 milyon para aldım, 5 milyonunu Çağrı Bey'in hesabına gönderdim, 2 milyonunu kasaya koydum. Daha sonra 3 tane anahtar verdi, 'Belediyeden birileri gelecek, 3 tane dükkan var onları göster' dedi" ifadelerini kullanarak bir şirketten birilerinin geldiğini, kent lokantası yapacaklarını söylediğini ve dükkanlara baktığını söyledi.

"554,5 gram altın karşılığı para yatırılması"

Kuyumcu dükkanı aracılığıyla başka bir kuyumculuk dükkanı üzerinden altın alım satımı gibi gösterilerek, Muhittin Böcek'in kız arkadaşı M.K.'nın hesabına o günkü altın kuru üzerinden 554,5 gram altın karşılığı para yatırıldığı iddiasına ilişkin tanık İhsan Özkoç dinlendi. Özkoç, "Halil A. müşterimizdir. O gün de altın satmak için dükkanımıza gelmişti. Kasamız müsait olmadığı için başka bir dükkana yönlendirdik. Telefonla arıyoruz, fiyat soruyoruz, '550 gram altın var' diyoruz. Uygunsa yanımızdaki çocukla altını gönderiyoruz. Altını gönderdik, 1 milyon 800 bin TL'ye karşılık geldiğini hatırlıyorum" diyerek Halil A.'nın vermiş olduğu IBAN numarasını belirtilen kuyumcu dükkanına gönderdiğini açıkladı.

Saat alımı

Rolex saat alımına ilişkin dinlenen tanık Erhan Kantar, Berkan Genç'in şoförü olduğunu ve plaj açıldığında plajda çalışmaya başladığını söyledi. Kantar, "Berkan Bey bana bir kredi kartı verdi. 'Lara'da bir saat var, onu alıp gelirsin' dedi. Lara'da Rolex mağazasına gidip Berkan Bey'in gönderdiğini söyledim. Kredi kartıyla ödeme yaptım, saati aldım. Daha sonra 'Saati Ali Altun'a bırak' dedi. Ben de saati Ali Bey'e bıraktım" ifadelerini kullandı.

Kantar, olaydan birkaç gün sonra siyah bir poşet verildiğini de belirterek, "'Bunu Serkan T. alacak' dedi. 2 kat sonra geldi, ona poşeti verdim, alıp gitti. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. İki hafta sonra Berkan Genç yine siyah poşet verdi, 'Gelip alacaklar' dedi. Berkan Bey'in gönderdiğini söyleyerek biri geldi, ona da o poşeti verdim" dedi.

"Dairenin Muhittin Böcek'e ait olduğunu emniyette öğrendim"

Muhittin Böcek'in evine yapılan tadilata ilişkin konuşan tanık Yavuz Can İmirgi, mimar olduğunu belirterek, bir daire için proje hazırlamasının istendiğini söyledi. İmirgi, "Mimarım, bir daire için proje hazırlamam istendi. Dairenin kime ait olduğunu bilmiyordum. Emniyette verdiğim ifadede dairenin Muhittin Böcek'e ait olduğunu öğrendim. Projenin gerçekleşme aşaması 2-3 ay sürdü. 2 defa Kupa Kızı adlı mekana giderek Berkan Genç'ten 1 milyon TL elden para aldım. Daha sonra 2 parça halinde 200 bin TL aldım. Serkan T. teyzemin oğlu olur. Ödemeye dair fatura almadım. Daire sahibiyle proje aşamasında hiç görüşmedim" diye konuştu.

"Babamın talimatıyla bankadan para çekerek elden teslim ettim"

Ekpa Sitesi'nden Muhittin Böcek'e 3 adet ve diğer belediye çalışanlarına maliyeti karşılığında 2 adet dükkan alınması eylemine ilişkin tanık Elvan Köysüren de beyanda bulundu. Köysüren, "Dükkanlarla ilgili işlerin içinde değilim. Bir dükkanla ilgili para transferim gerçekleşti. Belirtilen tarihlerde babam Sezgin Köysüren'in talimatıyla bankadan para çekerek elden Fırat Akyürek'e teslim ettim" dedi.

"Oğlum Kaan evi üzerine aldı"

İsmail E. tarafından Muhittin Böcek'e ait olduğu iddia edilen evi üzerine alması istenen tanık Cihangir Karbukan, İsmail E.'yi 20 yıldır tanıdığını ve kendisiyle birçok kez ticaret yaptığını söyledi. Karbukan, "2002 yılından beri Antalya'da bir şirketin sahibiyim. İsmail E.'yi 20 yıldır tanırım, kendisiyle birçok kez ticaret yapmıştık. Ankara'da iş seyahatindeyken, 'Alacak verecek sıkıntısı olan bir yer var, bir süreliğine üzerine alır mısın?' dedi. Ben de vaktimin olmadığını, oğlum Kaan Karbukan'a yönlendireceğimi söyledim. Kaan'ı arayıp bilgi verdim. Daha sonra oğlum Kaan üstüne aldı. Bir süre sonra İsmail beni arayarak Tuncay S.'nin evi Kaan'ın üzerinden devralacağını söyledi. Sonra da Tuncay S., Kaan'ın üzerinden evi devraldı" şeklinde konuştu.

"Mimari projelerde benim imzamın olmasını istedi"

Tutuksuz yargılanan Özlem Yıldız K.'nın eski çalıştığı iş yerinde mimar olduğunu belirterek, mimari projelerde kendi imzasının kullanılmasına ilişkin tanık Nilay Gizem Altay, beyanda bulundu. Altay, "Özlem Yıldız K. eski çalıştığım iş yerinde mimardı. Eşi belediyede çalıştığı için mimari projelerde benim imzamın olmasını istedi. Projelerden biri Demir Demir'e aitti, diğerlerini hatırlamıyorum" diye konuştu.