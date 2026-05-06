Bakan Tekin: Gençlerin ruhu algoritmalara bırakılmamalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, çocukların ekranların insafına terk edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Gençlerimizin ruh dünyası algoritmaların merhametine bırakılmamalı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 19:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 21:05
İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmaların Türkiye Finallerinin 42'ncisi "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" adıyla bu yıl ilk kez Konya'da düzenlendi.

İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği ve Başarı Grafiği

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştiren programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2014 yılındaki meşhur dershane kanunundaki proje okul kavramıyla beraber çok farklı programların uygulandığı bir okul modeli haline dönüştü. Hafızlık programlarından, yabancı dil hazırlık sınıflarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden, sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan program çeşitliliği ile İmam Hatip Okullarımız bugün çok yönlü ve çok güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır. Bu yılki yarışmalar da bu büyük birikimin sergilendiği önemli bir alan. İl finallerinde 633 komisyonda 10 bin 749 okul birincisi öğrencimiz yarıştı." dedi.

"Dijital Mecralar ve Algoritmalar Eğitim Meselesinin Odağında"

Çocukların dünyasının alışılagelen dünyanın çok ötesinde bir yerde durduğunu ve çok hızlı değiştiğini belirten Bakan Yusuf Tekin, "Dün okul kapılarında evlatlarımızın yolunu kesen anlayış bugün başka kılıklara girerek çocuklarımızın kalbine, zihnine, aile bağlarına, arkadaşlık ilişkilerine sızmaya çalışıyor. İmanımıza, ailemize, ahlakımıza, gençliğimize yönelik saldırılar artık kimi zaman masum bir eğlence görüntüsüyle, kimi zaman kısa bir video filmiyle, kimi zaman elektronik bir oyunla, kimi zaman sosyal medyada viral olan bir akımla karşımıza çıkıyor. Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencinin Sadece Ders Başarısı Değil, Ruh Dünyası da Takip Edilecek

Çocukları ekranların insafına terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Gençlerimizin ruh dünyası algoritmaların merhametine bırakılmamalı. Son dönemde yaşadığımız acı hadiseler bize bir kez daha gösterdi ki ders başarısını takip etmek elbette mühimdir. Fakat öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız. Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rehberlik Hizmetleri ve Okul-Aile Bağı Güçlendiriliyor

Bakanlık olarak bu tabloyu bütün boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Tekin, "Rehberlik hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Okul, aile bağını tahkim etmek için 2,5 yıldır çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin yanında daha güçlü bir biçimde durmayı topluma da, ailelere de ısrarlı bir biçimde tavsiye ediyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri evlatlarımızın hayatında daha etkili ve daha görünür hale getireceğiz." dedi.

Konya'da Gönül Mirası ve Eğitim İdeali Buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, İmam Hatip okullarının Türkiye'nin eğitim tarihinde özgün bir yere sahip olduğunu vurgularken; Konya Valisi İbrahim Akın ise bu mühim organizasyona ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Programın sonunda Bakan Tekin, çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

