TİHEK iki ayrımcılık iddiası için devrede

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da maddi durumu gerekçe gösterilerek restorandan çıkarılmak istenen bir anne ile Aydın'da belediye başkanını eleştiren velinin milli sporcu çocuğunun kulüpten çıkarıldığı iddialarını incelemeye aldığını duyurdu.

Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 20:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 21:04
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da bir anne ile çocuğunun restorandan maddi durumlarının yetersiz görüldüğü gerekçesiyle çıkarılmaya çalışıldığı ve Aydın'da bir belediye başkanının, sosyal medyada kendisini eleştiren kişinin milli sporcu çocuğunu belediyenin spor kulübünden çıkardığı iddialarını gündemine alarak incelemeye başladığını bildirdi.

Restoran Zincirindeki "Maddi Durum" Ayrımcılığı Takipte

TİHEK'ten yapılan açıklamada, bir restoran zincirinin İstanbul'daki şubesinde bir anne ve çocuğunun maddi durumları yetersiz görüldüğü gerekçesiyle restorandan çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddianın bazı basın organlarında yer aldığı hatırlatıldı. Kurum, her türlü ayrımcılık yasağının ihlaline dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Herkes için onurlu, eşit ve güvenli bir ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kurumumuz söz konusu iddiayı gündemine almış olup konuyu yakinen takip etmektedir."

Belediye Başkanına Eleştiri, Milli Sporcu Çocuğa Engel mi?

Kurumdan yapılan bir başka açıklamada ise Aydın'da bir ilçenin belediye başkanının, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan bir kişinin milli sporcu olan çocuğunu belediyeye ait spor kulübünden çıkardığı yönündeki iddialar ele alındı. TİHEK, bu durumu "eşit muamele görme hakkının güvenceye alınması" misyonu çerçevesinde inceleyeceğini duyurdu.

İnsan Onuru ve Eşit Muamele Vurgusu

TİHEK'in temel misyonunun, insan onurunu esas alarak ayrımcılığın önlenmesini sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu iddiaların hassasiyetle takip edildiği vurgulandı. TİHEK, hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada yaşanabilecek her türlü engellemenin karşısında duracağını bir kez daha hatırlattı.

