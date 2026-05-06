Gazeteci Hakan Tosun cinayeti davasında tutukluluğa deva kararı

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada Abdurrahman Murat(18) ve Adnan Şahin (24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti.

İDDİANAMEDEN

Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan şahin için ayrı ayrı 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Gazeteci Hakan Tosun'un 11 Ekim 2025 tarihinde Esenyurt'ta öldürülmesine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü 00.30 sıralarında emniyet ekiplerine 'yerde baygın yatıyor' ve '2 kişi birbirini darp etti şuan yerde yatıyor' şeklinde ihbarın geldiği yer aldı. İddianamede, Hakan Tosun'un Güzelyurt Metrobüs durağından inip olayın gerçekleştiği son yer ve devamında ambulans ile sevki sağlandığı hastane içerisine kadar gören toplamda 63 adet kamera görüntüsünün incelendiği belirtildi. İddianemede Hakan Tosun'un sanıklar tarafından çok kez darbedildiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre Hakan Tosun'un ölümünün kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtildi. İddianamede sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan şahin için ayrı ayrı 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Bakırköy 17.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Mahkeme öncesi duruşmaya çok sayıda izleyicini katılmak istemesinin ardından duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle izleyicilerin bir kısmı salona alınmadı. Bunun üzerine duruşma öncesi gerginlik yaşandı. Yaşananlar sebebiyle mahkeme başkanı, duruşmanın iki farklı salonda yapılmasına karar verdi.

'BANA HAKARET EDİP TAHRİK ETTİ'

Savunma yapan tutuklu sanık Abdurrahman Murat, "Ben böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı. Ölene rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Ben doğduğumdan beri aynı mahallede ikamet ediyorum, esnaflık yaparız. Ben evdeyken bir arkadaşım beni nişan davetiyesi için aradı. Arabasıyla geldi bindim ve muhabbet ettik. O sırada bir direğin dibinde birisi duruyordu. Üstü başı kirli sanki birisinden dayak yemiş gibiydi. Arabadan indim hiç muhatap olmadım. 10 dakika sonra tekrar çıktığımda yine orada gördüm yanında bira kutusu, alkol ve uyuşturucu madde olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Onu uyardım, içme bu mahallede dedim bana hakaret etti ben de şok oldum ve küfür etmeye devam etti. Omzuma doğru sert olmayan bir tekme attı ve hakaret etti. Ben de ona o sinirle bir tekme attım ama sert değildi. Daha sonrasında kısa bir süre sonra ben markete gitmek için yanıma motoruyla gelen arkadaşımın motoruna bindim. Tam markete gidecekken tekrar Hakan Tosun'u gördük. Adnan bana dönerek, 'adam tuvaletini yapıyor' dedi. Ben de inanamadım ve tam hizasına geldim beni görünce 'yine mi sen?' diyerek önce küfretti ardından yumruk atmaya çalıştı ben de ona vurdum. Yere düşerken sert düşmedi, dengeli düştü. Keşke yapmasaydım elim kırılsaydı, ama bana hakaret edip tahrik etti" dedi.

'BEN SADECE BALDIRINA DÜRTME TEMASINDA BULUNDUM'

Tutuklu sanık Adnan Şahin ise savunmasında, "Olay günü arabamdayken bağrışma sesleri duydum. Aracımdan indim ve seslerin geldiği yöne doğru yaklaşırken Abdurrahman'ı gördüm. Yanına gittim ve 'ne oluyor' dedim. Abdurrahman da, Hakan Tosun'un bağırarak küfürler ettiğini söyledi. Ben de ona 'git buradan' dedim bana küfretti. Bende Abdurrahman'ı alıp arabaya bindirdim. Hakan'ı daha önce hiç görmedim. Üstü başı yırtıktı. Ben sadece baldırına dürtme temasında bulundum. Kendine gel ayağa kalk maksadıyla oldu o da" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Temmuz gününe erteledi.