Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşüldüğünü bildirdi. Fidan, sosyal medya (NSosyal) hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık ettiklerini belirtti.

Stratejik Alanlarda Komite Çalışmaları Değerlendirildi

İlgili bakanlık ve kurumların da katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi hayati öneme sahip alanlardaki komite çalışmaları masaya yatırıldı. Bakan Fidan, bu çalışmalarla ikili ilişkilerin daha sistemli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Diplomatik ve Hususi Pasaportlara Vize Muafiyeti

Toplantının en somut çıktılarından biri de resmi pasaport sahiplerini sevindiren yeni düzenleme oldu. Bakan Fidan, görüşme kapsamında "Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"yı imzaladıklarını kaydetti. Anlaşmanın iki ülke arasındaki diplomatik trafiği ve resmi ziyaretleri hızlandırması bekleniyor.

Gündem: Gazze ve Bölgesel İstikrar

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, Gazze'de yaşanan insani dram ve çözüm yolları öncelikli gündem maddesi oldu. Fidan, mevkidaşı Bin Ferhan ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek, imzalanan anlaşmaların her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.