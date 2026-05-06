AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, sosyal medya hesabından yaptığı "başıboş köpek" paylaşımının ardından hem destek hem de tehdit mesajları aldığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sokakların tamamen güvenli hale gelmesi gerektiğini savunan Mesten, kullanılan terminolojiden "mama lobisi" iddialarına kadar pek çok konuda sert eleştirilerde bulundu.



'CAN DOST DEĞİL, KÖPEK, MAMA DEĞİL YEM'



AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, sosyal medya hesabından yaptığı 'başıboş köpek' paylaşımının ardından hem destek hem de tehdit mesajları aldığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sokakların tamamen güvenli hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Mesten, kullanılan terminolojiden 'mama lobisi' iddialarına kadar pek çok konuda sert eleştirilerde bulundu.



'KÖPEK VE BEBEĞİ EŞİTLEMEK İSTİYORLAR'



AK Partili Mesten, hayvanseverlik adı altında yürütülen dilin toplumu yanılttığını ifade ederek şunları söyledi:

'Öncelikle dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Köpek 'it'tir; 'can dost' veya 'patili dost' değildir. Nasıl bir inekten, kuzudan bahsederken 'evladımız' demiyorsak, köpeğe de kendi ismiyle hitap etmek hakaret değildir. 'Mama' tabiri de bilinçaltımıza bir oyun gibi yerleştirildi. Köpeğin yiyeceği 'mama' değil, 'yal' veya 'hayvan yemi'dir. Köpek ve bebek algısını eşitlemek istiyorlar.'



'BU MİLLET KUDUZ AŞISI OLMAK ZORUNDA DEĞİL'



Türkiye'deki başıboş köpek sorununun halk sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını vurgulayan Mesten, çarpıcı veriler paylaştı. Her yıl yaklaşık 500 bin kişinin kuduz şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve yıllık 2 milyon doz kuduz aşısı yapıldığını belirten Mesten, 'Bu millet okul önlerinde vahşi köpek sürüleriyle muhatap olmak, her yıl 100 vatandaşını bu sebeple kaybetmek zorunda değildir. Öncelik her zaman milletin güvenliği olmalıdır.' dedi.

Açıklamalarında 'mama lobisi' ve 'köpekçi terörü' ifadelerini kullanan Mesten, bu işten rant devşiren bir kesim olduğunu savundu.



Belediyelerin kanunu ivedilikle uygulayarak sokakta tek bir başıboş köpek bırakmaması gerektiğini söyleyen Mesten, köpeklerin tabiatı gereği çoğaldıkça çeteleştiğini ve savunmasız çocuklara, yaşlılara saldırdığını ifade etti.

Mesten, kendisine yönelik gelen tehditlere rağmen bu meseleyi kararlılıkla savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.