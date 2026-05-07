Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET
ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(5) Üst Kurula sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, Üst Kurula vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans ücreti tutarının tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresinin bitim tarihine tekabül etmesi şartıyla en fazla beş kez değiştirilebilir."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.