7 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi ile NGN X Cerebrum Tech Al Compute Partnership Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi düzenleniyor

- Zirve, Anadolu Ajansı ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirvenin kapanış konuşmasını yapacak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zirvenin "Özel Oturum" bölümünde konuşacak.

(İstanbul/10.00/16.00/14.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize Günleri" açılış programına katılacak.

(Ankara/13.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Turan Film Festivali"ne iştirak edecek.

(İzmir/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fethiye'de şehit aileleriyle bir araya gelecek.

(Muğla/18.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalyon PV TOPCONPlus Güneş Paneli Üretim Tesisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında Ulaştırma Bakanları Konseyi ve Yuvarlak Masa Toplantıları'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Leipzig)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlıkta düzenlenecek, "İki İnsan Bir Hayat Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Rize Günleri açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda; Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor müsabakaları yapılacak.

(Çorum/Muğla/20.00)

3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonuna yarı final maçlarıyla THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul)

4- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında; Freiburg-Braga ve Aston Villa-Nottingham Forest müsabakaları yapılacak.

(Freiburg/Birmingham/22.00)

5- UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında; Crystal Palace-Shakhtar Donetsk ve Strasbourg-Rayo Vallecano karşılaşmaları oynanacak.

(Londra/Strasbourg/22.00)

6- Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, İspanya'nın Badalona kentinde yarı final maçlarıyla başlayacak. Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga-AEK maçları oynanacak.

(Badalona/19.00/22.00)