Hava 4 derece daha ısınacak

Türkiye mayıs başında donduran soğukları geride bıraktı, bahar yüzünü gösterdi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2-4 derece daha artacak. Hafta sonu ise kuvvetli yağış geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, mayısın ilk haftasında etkili olan soğuk hava dalgasının yurdu terk etmesinin ardından hava ısınmaya devam edecek.

Bugün Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yağış var.

Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Bugün İstanbul'da 22, Ankara'da 18 derece olması beklenen hava sıcaklığı hafta boyunca kademeli olarak artacak ve İstanbul'da 25, Ankara'da 23 dereceleri görecek.

Hafta sonu ise batı illerinden başlayarak yağış geliyor. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 9/26 derece.

- İstanbul 10/22 derece.

- Denizli 10/22 derece.

- İzmir 12/27 derece.

- Adana 12/24 derece.

- Ankara 6/18 derece.

- Samsun 9/18 derece.

- Erzurum 2/12 derece.

- Malatya 6/17 derece.

- Kars 0/12 derece.

- Diyarbakır 7/20 derece.

- Şanlıurfa 11/22 derece.