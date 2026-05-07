Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü

OECD'nin Türkiye'de liselilerle yaptığı araştırma, yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansının yüzde 48 arttığını, sınav başarılarının ise yüzde 17 düştüğünü ortaya koydu. "Anladım" hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırma ile ispatlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 07:34, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 07:43
Yazdır
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü

Türkiye'de lise öğrencileriyle yapılan yeni bir araştırma, eğitimde yapay zeka kullanımına dair tartışmaları yeniden alevlendirecek sonuçlar ortaya koydu. OECD'nin çalışmasına göre, matematik çalışmalarında yapay zeka kullanan öğrenciler büyük bir performans artışı yaşarken, aynı öğrencilerin sınav sonuçlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirilen deneyde, öğrencilerin bir kısmı matematik çalışırken genel amaçlı yapay zeka araçlarından yararlandı.

Sonuçlar dikkat çekici: Yapay zeka kullanan öğrencilerin pratik performansı yüzde 48 artarken, sınav sonuçları yüzde 17 geriledi. Bu çelişkili tablo, yapay zekanın öğrenme sürecindeki rolünü yeniden sorgulatıyor.

ÇÖZÜMÜ TAKİP EDİYORLAR

Araştırmayı gazetemize değerlendiren Onur Soğuk, ortaya çıkan farkın temelinde öğrenme biçiminin değişmesi olduğunu belirtiyor. Soğuk'a göre öğrenciler yapay zeka ile çalışırken soruları çözmek yerine çoğu zaman çözümü takip ediyor. Bu durum, öğrencide "anladım" hissi oluştururken, bilginin kalıcı şekilde içselleştirilmesini engelleyebiliyor. Başka bir ifadeyle, öğrenciler çalışmalar sırasında başarılı görünse de sınavda aynı performansı gösteremiyor.

UZUN VADELİ RİSK

Onur Soğuk'a göre yapay zeka araçları doğru kullanıldığında güçlü bir öğrenme desteği sunuyor: anında geri bildirim, adım adım çözüm ve kişiselleştirilmiş anlatım bunların başında geliyor. Ancak bu kolaylık, öğrencinin aktif düşünme sürecini devre dışı bırakırsa ters oluşturabilir. Soğuk "Öğrenci çözümü üretmek yerine sadece izliyorsa, bu öğrenme değil, bir tür pasif takip haline dönüşür" diyerek özellikle sınav odaklı sistemlerde bu riskin daha da büyüdüğünü vurguluyor.

SONUÇLAR NE SÖYLÜYOR?

Türkiye'de eğitim sistemi büyük ölçüde merkezi sınavlar üzerine kurulu. Bu nedenle öğrencilerin bilgiyi kendi başına üretebilmesi kritik önem taşıyor. Araştırmanın bulguları, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının bu beceriyi zayıflatabileceğine işaret ediyor. Onur Soğuk, bu durumun yapay zekanın eğitimde kullanılmaması gerektiği anlamına gelmediğini, aksine doğru yöntemlerle kullanıldığında öğrenmeyi derinleştirme potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

PEKİ NASIL KULLANILMALI?

Araştırma, eğitim politikaları açısından yeni bir soruyu gündeme getiriyor: Yapay zeka sınıfa nasıl entegre edilmeli?

Onur Soğuk, öğrencilerin yapay zekayı bir "cevap makinesi" olarak değil, düşünmeyi destekleyen bir araç olarak kullanmasının sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Aksi halde kısa vadeli başarı artışları, uzun vadede öğrenme kayıplarına dönüşebilir. Sonuç olarak Türkiye'de elde edilen bu veriler, eğitimde yapay zeka kullanımının potansiyelini ve risklerini aynı anda gözler önüne seriyor. Görünen o ki, mesele teknolojiye erişim değil; o teknolojinin nasıl kullanıldığı...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber