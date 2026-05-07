Sakarya'da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası oluşan selin bıraktığı tahribat, sular çekilince netleşti. Mahalle yolları çökerken bazı bölgelerde heyelan oluştu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 08:23, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 08:23
Geyve'ye bağlı Kamışlı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı.
Bugün suların çekilmesiyle selin oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
Selin taşıdığı toprak yığınları bazı bölgelerde heyelana neden olurken, yolların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
İki ana ulaşım yolunun da kapanması nedeniyle mahalleye araçla giriş sağlanamıyor.