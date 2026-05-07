6 çocuğun öldüğü yangın davasında ilçe müftüsüne beraat

Yangında 6 Çocuk Hayatını Kaybetti

1 Aralık 2015'te Kulp'a bağlı Karaağaç Köyü'nde elektrik kontağından çıkan yangında uyumakta olan Nur Muhammed Bayka, Mehmet Bingöl, Suat Çankaya, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun hayatını kaybetti; 6 çocuk ise ağır yaralandı. Yangının çıktığı bina ilçe müftülüğüne aitti.

Bilirkişi: Kaçak Elektrik ve Eksik Güvenlik Önlemleri

Davaya sunulan bilirkişi raporunda yangının kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı, binada zorunlu kaçak akım rölesi ile yangın koruma rölesinin bulunmadığı ve elektrik sayacının olmadığı tespit edildi. Rapor, sorumluluğun müftülükte olduğunu vurguladı.

İlk Mahkümiyetten Beraate

Bu gerekçeyle ilk yargılamada mahküm edilen Özçelik'e iyi hal indirimiyle birlikte 11 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanığın ilçe müftüsü sıfatıyla yalnızca denetim yetkisine sahip olduğunu ve bu çerçevede tali düzeyde dahi kusur atfedilemeyeceğini değerlendirerek oy birliğiyle beraat kararı verdi.