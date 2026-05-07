ChatGPT soruşturması: Kişisel veri yasalarına uymadı

Kanada'da yapılan soruşturmada OpenAI şirketinin, ChatGPT'yi geliştirirken ülkedeki gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 09:18, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 09:19
Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken, kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor.

Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada, OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında, ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda "yasalara uyulmadığına dair" çeşitli bulgulara yer verildi.

ÖNLEM ALMADAN BİLGİ TOPLADI

OpenAI'nin, ChatGBPT'nin geliştirilmesi sırasında, kullanılmasını engelleyecek "herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı" belirlendi.

Soruşturma raporlarında, yasadışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların "sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin" bulunabileceğine dikkat çekildi.

SORUNLARA RAĞMEN PİYASAYA SÜRDÜ

Federal Komiser Philippe Dufresne, "OpenAI, bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı." ifadesini kullandı.

Dufresne, OpenAI'nin "Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda" sıkıntı yaşadığını belirtti.

Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin, kişisel bilgileri "izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği" yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı.

