Yolyemezler çetesine yasa dışı bahis soruşturması: 39 tutuklama

Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yolyemezler çetesine yasa dışı bahis soruşturması: 39 tutuklama

Yolyemezler silahlı suç örgütü üyelerinin İstanbul genelinde 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları ve bu adreslerde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilerin günlük 84 milyon TL'yi aşan toplam 1,5 milyar TL hesap hareketi ortaya çıktı.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 09:24, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 10:33
Yazdır
Yolyemezler çetesine yasa dışı bahis soruşturması: 39 tutuklama

Liderliğini Mehmet Selim Akkoyun 'un yaptığı ve kamuoyunda Yolyemezler olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri gerçekleştirildi ve örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları tespit edildi.

GÜNLÜK 84 MİLYON LİRA

Suç örgütlerinin bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri ve kiralık banka hesapları (SET olarak tabir edilen hesaplar) ile panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

39 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 39 kişi tutuklanırken 4 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Toplamda bir örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber