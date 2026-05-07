Yolyemezler çetesine yasa dışı bahis soruşturması: 39 tutuklama

Liderliğini Mehmet Selim Akkoyun 'un yaptığı ve kamuoyunda Yolyemezler olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri gerçekleştirildi ve örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları tespit edildi.

GÜNLÜK 84 MİLYON LİRA

Suç örgütlerinin bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri ve kiralık banka hesapları (SET olarak tabir edilen hesaplar) ile panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

39 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 39 kişi tutuklanırken 4 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Toplamda bir örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.