Koray Aydın MHP'ye geri mi dönüyor?

2017 yılında MHP'den ayrılarak İYİ Parti'nin kuruluşunda yer alan Koray Aydın, partisinin TBMM Grup Başkanlığı görevini de üstlenmişti. İYİ Parti içinde uzun süre etkin bir isim olarak öne çıkan Aydın, Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakmasının ardından düzenlenen olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday oldu; ancak istediği sonucu alamadı.

Koray Aydın Neden İstifa Etmişti?

Kurultay sonrasında parti yönetimiyle derinleşen görüş ayrılıkları, Aydın'ın Haziran 2024'te İYİ Parti'den istifasıyla sonuçlandı. O tarihten bu yana herhangi bir siyasi yapıda aktif görev üstlenmeyen Aydın'ın bundan sonraki adımı merakla izleniyor.

MHP'de Yeniden Yapılanma Süreci

Kulislerde Aydın'ın adının yeniden gündeme gelmesi rastlantı değil. Son dönemde MHP'de peş peşe yaşanan il ve ilçe teşkilatı fesihleri ile kadro yenileme hamleleri, partide köklü bir yeniden yapılanma sürecinin işaretleri olarak değerlendiriliyor. Parti çevrelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçi hareket içinde farklı dönemlerde yolları ayrılan isimleri tek çatı altında toplamayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Genel Sekreterlik İddiası

Sözcü'nün haberine göre Ankara kulislerinde Koray Aydın'a MHP'de genel sekreterlik gibi ağırlıklı bir yönetim görevi verilebileceği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmayan bu iddia, MHP'nin yeniden yapılanma süreciyle birlikte değerlendirilince siyasi gözlemcilerin radarına girdi.