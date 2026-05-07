Saadet Partisi'nde kayyum davası 11 Mayıs'ta görülecek

Saadet Partisine kayyum atanması istemli dava, partinin kendi içinden isimler tarafından açıldı. Saadet Partisi Van Eski İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açılan davada, üç kişinin parti yönetimine kayyum olarak atanması talep ediliyor. Kayyum adayları şöyle:

Davut Açıkgöz - Saadet Partisi Ankara Keçiören Eski İlçe Başkanı

Sedat Tarhan - Parti üyesi

Kenan Karagöz - Akademisyen

İddialar Neler?

Davacılar, 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığını ve Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın seçildiği kongrenin iptal edilmesi gerektiğini öne sürüyor. Temel iddia şu: Kongrede oy kullanan 1.026 delegenin 789'unun delegelik vasfı bulunmuyordu. Bunun nedeni olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep dahil 49 il ile 750 ilçenin Siyasi Partiler Kanunu'nun öngördüğü süre içinde kongreye gitmemesi ve büyük kongre delegelerini belirlememesi gösteriliyor.

Mahkeme Ne Yapacak?

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazı kapsamında kongreye gitmeyen ve münfesih duruma düşen il teşkilatlarının hukuki statüsünü karara bağlayacak. Mahkemenin kongrenin iptaline hükmetmesi halinde parti yönetimine kayyum heyeti atanacak ve Saadet Partisi'nin olağanüstü kongreye gitmesi zorunlu hale gelecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partinin seçimlere girebilmesi de tehlikeye girecek.

Parti Yönetimi Ne Diyor?

Saadet Partisi yönetimi açısından en olumlu gelişme, mahkemenin görevlendirdiği bilirkişinin hazırladığı rapor. Davacıların bilirkişi raporuna yönelik itirazları da 11 Mayıs'taki duruşmada karara bağlanacak.