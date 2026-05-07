ABD'de lise öğrencisi olarak okula kayıt yaptıran 28 yaşındaki kadın gözaltına alındı

New York polisinin hazırladığı suç duyurusu belgesine göre, 28 yaşındaki Kacy Claassen, 16 yaşında olduğunu iddia ederek, Shamara Rashad adıyla 13 Nisan'da Bronx bölgesindeki bir liseye kayıt yaptırdı.

Ancak okul müdürünün Claassen'in sosyal medya hesabını bulmasıyla sahte öğrencinin gerçek adı ve yaşı ortaya çıktı.

Okul müdürünün bu konuda kendisiyle yüzleşmesine rağmen Claassen, 16 yaşında bir öğrenci olduğu konusunda ısrar etti.

Ancak müdürün, sosyal medya hesabının ekran görüntülerini Claassen'e göstermesinin ardından sahte öğrenci durumu itiraf etti.

Okulda 2 hafta boyunca lise öğrencisi gibi davranarak eğitim alan Claassen, bir arkadaşının "daha çok kamu hizmetinden faydalanabilmek için" kimliği hakkında yalan söylemesi konusunda kendisini zorladığını savundu.

Olayın ardından 27 Nisan'da gözaltına alınan Claassen, "taklit ve izinsiz giriş" ile suçlandı.